Durante i BAFTA TV Awards 2026, una miniserie britannica distribuita da Netflix si è distinta vincendo quattro premi, tra cui riconoscimenti per le migliori interpretazioni. L’evento ha visto protagonisti diversi artisti e produzioni, ma questa serie ha attirato l’attenzione conquistando numerosi riconoscimenti. I premi sono stati consegnati in varie categorie, confermando il successo della produzione tra pubblico e critica.

La miniserie britannica targata Netflix ha ottenuto ben quattro premi, tra cui quelli dedicati alle migliori interpretazioni. Adolescence, la serie Netflix creata da Stephen Graham e Jack Thorne, ha dominato l'edizione 2026 dei BAFTA TV Awards. Il progetto che ha rappresentato il lato oscuro della vita dei teenager ha infatti conquistato quattro premi, tra cui quelli assegnati agli attori e il prestigioso riconoscimento come miglior miniserie di genere dramma. I premi ottenuti da Adolescence Stephen Graham ha vinto per la prima volta un premio BAFTA nella categoria Migliore Attore Protagonista grazie alla sua interpretazione di un padre che fa i conti con la scoperta della verità riguardante quanto compiuto dal figlio in Adolescence, di cui potete leggere .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Adolescence domina i BAFTA TV Awards 2026 stabilendo un nuovo record

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