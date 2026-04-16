A Cervia si è verificata un'altra aggressione da parte di una baby gang, con un uomo che è stato ferito durante l'episodio. Secondo quanto riferito, l'intervento è stato richiesto quando alcune coppie di fidanzati sono state minacciate e picchiate dal gruppo. La persona coinvolta è stata soccorsa sul posto e trasportata in ospedale. La polizia sta svolgendo le indagini per identificare i responsabili.

Interviene per fermare un'aggressione viene picchiato da una baby gang. E' accaduto a un uomo di origini pugliesi da molti anni residente a Sassuolo. "Erano otto contro uno, stavano massacrando due coppie di fidanzati - ha riferito l'uomo -, prima ho chiamato il 112 e poi mi sono messo in mezzo per difenderli, hanno preso a calci e pugni anche me". La vittima, colpita al petto e alla mano, ha riportato quattro dita rotte e diverse fratture. "Mi è andata bene - ha spiegato - ma sono amareggiato perché nessuno è intervenuto". All'arrivo delle Forze dell'Ordine, il branco si è dato alla fuga.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Cervia, un'altra aggressione di una baby gang: ferito un uomo

Picchiato e accoltellato da una babygang a Milano: le immagini del pestaggio

Notizie correlate

Leggi anche: Baby gang all’Isolotto. Rissa choc: un ferito

Leggi anche: Baby Gang, un’altra condanna. Due anni per la pistola in hotel: "Adesso basta, solo musica"

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Cervia, ferma l'aggressione e viene picchiato dalla baby gang: Otto contro uno, stavano massacrando quel ragazzo. Ho bloccato il pestaggio ma hanno preso a calci e pugni anche me; Cerca di fermare un’aggressione a Cervia: quattro dita fratturate per Mino Spano; Non ho colpe se in strada delinquono; Cervia, il nuoto paralimpico giovanile fa il pieno: record di iscritti ai Campionati Italiani.

Cervia, ferma l'aggressione e viene picchiato dalla baby gang: «Otto contro uno, stavano massacrando quel ragazzo. Ho bloccato il pestaggio ma hanno preso a calci e pugni ...Mino Spano, collaboratore del Sassuolo Under 15: «Ho difeso quelle due coppie di fidanzati dal branco. La causa? Qualche apprezzamento alle ragazze. Amareggiato perché nessun altro è intervenuto»» ... corrieredibologna.corriere.it

Ferma l’aggressione a un ragazzo: «Preso a calci e pugni dal branco»SASSUOLO. «Fermatevi, lo state ammazzando! Non potevo voltarmi dall'altra parte mentre lo massacravano». Dieci giorni di silenzio, poi la decisione di parlare. Non per cercare un applauso, ma per scuo ... msn.com

Sei di cervia se................. - facebook.com facebook

Ferma l’ #aggressione a un #ragazzo a #Cervia: «Preso a calci e pugni dal branco» x.com