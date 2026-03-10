Segavecchia la sindaca dopo l' aggressione ai carabinieri | Episodio isolato Massima attenzione per il gran finale

Domenica Forlimpopoli ospiterà il gran finale della Segavecchia, con eventi come la sfilata dei carri, il taglio della Vecchia, la Tombola e i fuochi d’artificio. La sindaca ha commentato l’episodio di aggressione ai carabinieri, definendolo un evento isolato, e ha invitato alla massima attenzione per le manifestazioni in programma. La tradizione si concluderà con una serie di appuntamenti attesi dalla comunità.

In vista del fine settimana conclusivo, si rafforzano infatti i dispositivi di sicurezza in città. In questi giorni sono in corso confronti tra l’Amministrazione comunale e le forze dell’ordine Forlimpopoli si prepara al gran finale della Segavecchia, che culminerà domenica con gli appuntamenti più attesi della tradizione: dalla sfilata dei carri allegorici, al taglio della Vecchia, alla grande Tombola fino ai fuochi d’artificio. Manifestazioni che si svolgeranno in sicurezza grazie alla costante collaborazione tra il Comune, le associazioni organizzatrici e le istituzioni del territorio, con un rafforzamento dei controlli nelle giornate con maggiore affluenza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Articoli correlati

Chieti, il generale Feroce in visita al Comando provinciale dei carabinieri: "Massima attenzione alla sicurezza e vicinanza ai cittadini"Nella mattinata di oggi il generale di brigata Gianluca Feroce, comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, ha fatto visita al Comando...

Aggressione a Napoli: due tifosi del Chelsea in ospedale. Il club inglese: "Massima attenzione"Due tifosi del Chelsea sono stati aggrediti ieri sera a Napoli, nei pressi di piazza Santa Maria La Nova, uno dei luoghi di ritrovo del centro...

Altri aggiornamenti su Segavecchia la sindaca dopo...

Discussioni sull' argomento Forlimpopoli, al via sabato 7 marzo ‘La Segavecchia’, il ricco programma di eventi; Segavecchia 2026, Forlimpopoli si accende tra carri, luna park e tradizione; Festa è questione di sicurezza. Carabinieri picchiati, città offesa: Ci saranno più forze in campo.

Festa è questione di sicurezza. Carabinieri picchiati, città offesa: Ci saranno più forze in campoForlimpopoli, ferma presa di posizione della sindaca Garavini sull’aggresione ai tre militari: Episodio grave ... msn.com

Aggressione ai carabinieri durante la Segavecchia: arrestato un 21enne Nel primo commento il link all'articolo - facebook.com facebook

Aggressione ai carabinieri durante la Segavecchia: arrestato un 21enne x.com