Avvio di settimana con pioggia e temporali anche forti in Bergamasca

Lunedì 11 maggio la pioggia ha iniziato a cadere copiosa su buona parte della Bergamasca, accompagnata da temporali anche intensi. Il Centro Meteo Lombardo ha segnalato condizioni di maltempo, prevedendo proseguimento delle precipitazioni nei giorni successivi. La situazione interessa sia la città di Bergamo sia le zone limitrofe, con previsioni di pioggia continua e temporali sparsi nel corso della giornata.

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È lunedì 11 maggio e su gran parte della Bergamasca piove a dirotto. Francesco Costa del Centro Meteo Lombardo ci accompagna a vedere come sarà, oggi e nei prossimi giorni, il meteo a Bergamo e in provincia. Analisi Sinottica. Prosegue un tempo di tipo instabile a causa del transito di impulsi atlantici; alternanza, quindi, di fasi più stabili e soleggiate con altre caratterizzate da rovesci o temporali sparsi. Lunedì 11 maggio 2026. Tempo previsto: al mattino parzialmente nuvoloso sulla mediobassa pianura, nubi più compatte su Alpi, Prealpi, laghi e medioalta pianura con rovesci diffusi. Dal pomeriggio nubi associate a rovesci possibili su tutta la regione, anche temporaleschi, in transito da ovest verso est; non si escludono locali fenomeni grandinigeni, in particolare tra pomeriggio e sera sulle medio-basse pianure.🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Meteo: inizio settimana con piogge e temporali, a tratti anche fortiL'anticiclone delle Azzorre continuerà a mantenere una posizione piuttosto alta sull'Atlantico favorendo infiltrazioni di correnti fredde di matrice... Allerta meteo in Lombardia: temporali forti, pioggia intensa e vento fino a 70 km/h, rischio nubifragi anche nel ComascoNuova allerta meteo gialla della Protezione civile in Lombardia, anche per il Comasco, per il peggioramento previsto tra oggi, domenica 10 maggio, e... Argomenti più discussi: Avvio di settimana con pioggia e temporali anche forti in Bergamasca; Meteo. Clima molto mite in avvio di settimana, punte di oltre 30°C in Sicilia. Ma da mercoledì cambia tutto; Fisco, avvio sprint per il 730 precompilato: 1,6 milioni di accessi. L’80% con la semplificata; Energia: prende avvio il Programma di Ricerca Nucleare (PRN).