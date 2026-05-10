Meteo | inizio settimana con piogge e temporali a tratti anche forti

All'inizio della settimana, il cielo si presenta coperto e caratterizzato da piogge e temporali sparsi, alcuni anche di forte intensità. La presenza dell'anticiclone delle Azzorre, che si mantiene stabile sull'Atlantico, permette a correnti d'aria fredda provenienti dall'area artica di raggiungere l'Europa centro-occidentale. Questa condizione atmosferica porta a precipitazioni diffuse e a un calo delle temperature nelle regioni interessate.

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