Meteo | inizio settimana con piogge e temporali a tratti anche forti
All'inizio della settimana, il cielo si presenta coperto e caratterizzato da piogge e temporali sparsi, alcuni anche di forte intensità. La presenza dell'anticiclone delle Azzorre, che si mantiene stabile sull'Atlantico, permette a correnti d'aria fredda provenienti dall'area artica di raggiungere l'Europa centro-occidentale. Questa condizione atmosferica porta a precipitazioni diffuse e a un calo delle temperature nelle regioni interessate.
L'anticiclone delle Azzorre continuerà a mantenere una posizione piuttosto alta sull'Atlantico favorendo infiltrazioni di correnti fredde di matrice artica verso l'Europa centro occidentale. Questa configurazione che favorisce tempo instabile e più fresco della media inaugurerà la settimana con.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
MALTEMPO in ARRIVO! Forti Temporali e Criticità
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