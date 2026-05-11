Avevo le tube chiuse | la rivelazione di Carmen Russo sulla gravidanza tardiva e il no all’adozione

Carmen Russo ha recentemente condiviso dettagli sulla sua esperienza di gravidanza, avvenuta all’età di 53 anni con l’uso della fecondazione assistita. A quasi tredici anni di distanza, l’artista ha spiegato che aveva le tube chiuse, rivelando come questa condizione abbia influenzato il suo percorso. La sua testimonianza si inserisce in un contesto di discussioni pubbliche sulle sfide e le decisioni legate alla maternità tardiva.

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