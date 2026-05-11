Avevo le tube chiuse | la rivelazione di Carmen Russo sulla gravidanza tardiva e il no all’adozione
Carmen Russo ha recentemente condiviso dettagli sulla sua esperienza di gravidanza, avvenuta all’età di 53 anni con l’uso della fecondazione assistita. A quasi tredici anni di distanza, l’artista ha spiegato che aveva le tube chiuse, rivelando come questa condizione abbia influenzato il suo percorso. La sua testimonianza si inserisce in un contesto di discussioni pubbliche sulle sfide e le decisioni legate alla maternità tardiva.
A quasi tredici anni di distanza dalla sua discussa gravidanza con fecondazione assistita all’età di 53 anni, Carmen Russo è tornata a parlare di quel periodo complesso ed entusiasmante della sua vita. La showgirl, che oggi ha 66 anni e una figlia di 13, Maria, ha condiviso anche le ragioni per le quali lei e suo marito Enzo Paolo Turchi decisero di non adottare. La giornalista Giulia Santerini di Repubblica ha ricordato a Carmen che “fu un momento importante per tante donne, ma ci furono anche critiche amarissime. Che ricordi hai?” “Allora, io in quel periodo ero la donna più felice del mondo, quindi qualsiasi critica mi arrivasse...🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
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