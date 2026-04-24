Carmen Russo replica alle scuse di Littizzetto per la battuta sulla gravidanza | Meglio tardi che mai

Carmen Russo ha commentato le scuse di Luciana Littizzetto relative a una battuta sulla sua gravidanza assistita. La showgirl ha affermato che è meglio tardi che mai nel ricevere le scuse. La vicenda riguarda un episodio recente che ha attirato l’attenzione dei media. Le due si sono confrontate pubblicamente su questa questione senza ulteriori dettagli o commenti aggiuntivi.