Carmen Russo replica alle scuse di Littizzetto per la battuta sulla gravidanza | Meglio tardi che mai
Carmen Russo ha commentato le scuse di Luciana Littizzetto relative a una battuta sulla sua gravidanza assistita. La showgirl ha affermato che è meglio tardi che mai nel ricevere le scuse. La vicenda riguarda un episodio recente che ha attirato l’attenzione dei media. Le due si sono confrontate pubblicamente su questa questione senza ulteriori dettagli o commenti aggiuntivi.
Carmen Russo risponde alle scuse di Luciana Littizzetto per le battute sulla sua gravidanza assistita. Dopo 13 anni, la comica ha ammesso l'errore per la gag sulle "uova alla coque": "Potevo risparmiarmela". La replica della showgirl: "Poteva risparmiarsela".🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Leggi anche: Carmen Russo, le scuse di Luciana Littizzetto per le battute sulla gravidanza: “Meglio tardi che mai”
Leggi anche: Carmen Russo ha preso un caffè con Stefano De Martino: “Ma solo quello”
Tutti gli aggiornamenti
Si parla di: Lola Falana dopo Enzo Paolo Turchi è diventata suora: la scelta dopo la malattia.
Grande Fratello, Carmen Russo replica alle insinuazioni di Zeudi Di Palma su Enzo Paolo TurchiZeudi Di Palma è una delle finaliste dell'attuale edizione del Grande Fratello e diverse settimane fa si è espressa sull'orientamento sessuale di Enzo Paolo Turchi, insinuando che potesse essere ... comingsoon.it
Carmen Russo, se mi chiamassero tornerei all'IsolaMio marito Enzo Paolo Turchi non è gay. Se lo fosse stato me ne sarei accorta in oltre quarant'anni di matrimonio. Carmen Russo replica secca alle voci nate dopo il Grande Fratello sulla presunta ... ansa.it