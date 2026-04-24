Carmen Russo le scuse di Luciana Littizzetto per le battute sulla gravidanza | Meglio tardi che mai

Luciana Littizzetto ha pubblicamente chiesto scusa a Carmen Russo per alcune battute fatte circa 13 anni fa durante una puntata di un programma televisivo. La comica aveva commentato ironicamente sulla gravidanza assistita che ha portato alla nascita della figlia di Russo, allora 53enne. Russo ha accettato le scuse, affermando che è meglio tardi che mai. La vicenda riguarda le dichiarazioni fatte in diretta televisiva e la successiva richiesta di scuse.

(Adnkronos) – "Meglio tardi che mai". Carmen Russo accetta le scuse di Luciana Littizzetto. La comica, 13 anni fa, in una puntata di Che tempo che fa ironizzò sulla gravidanza assistita che ha consentito a Carmen Russo, all'età di 53 anni, di diventare mamma di Maria. All'epoca, Littizzetto si soffermò sul tema in un intervento a Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio. "Carmen Russo ha scelto di affidarsi alla scienza e non al marito. D'altra parte le sue uova non sono proprio fresche, sono alla coque.", disse. Oggi, al Corriere della Sera, la comica riconosce di aver esagerato e si scusa per la gag. "Meglio tardi che mai", dice Carmen Russo nello studio di La volta buona, su Raiuno.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Leggi anche: Olimpiadi, le pagelle: Eileen Gu più forte di tutto, 9,5. Nhl da 2, ma meglio tardi che mai Leggi anche: Combinata nordica, “meglio tardi che mai” per il settore femminile. A Lahti finalmente anche le donne!