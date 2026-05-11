A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, a Garlasco si torna a parlare del caso dopo la pubblicazione di una notizia riguardante una relazione di una delle persone coinvolte. La vicenda, che ha segnato la storia giudiziaria della zona, continua a essere al centro dell’attenzione e a sollevare nuovi interrogativi. La notizia ha attirato l’attenzione di media e pubblico, senza però modificare la situazione giudiziaria attuale.

A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il delitto di Garlasco continua a far emergere dettagli destinati ad alimentare nuovi interrogativi. La riapertura dell’inchiesta nel 2026 ha riportato sotto i riflettori vecchi protagonisti, rapporti personali rimasti finora nell’ombra e collegamenti che stanno facendo discutere. Nelle ultime ore, infatti, è emersa una notizia destinata ad avere un forte impatto mediatico: Francesco Marchetto, ex comandante dei carabinieri di Garlasco e figura centrale nelle prime indagini del 2007, avrebbe avuto in passato una relazione con Silvia Maria Sempio, zia di Andrea Sempio. Un dettaglio che oggi viene osservato con enorme attenzione, soprattutto alla luce della nuova fase investigativa sul caso Poggi.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Avevano una relazione”. Garlasco, la notizia bomba su Sempio

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Garlasco, tutte le prove contro Andrea Sempio - Ore 14 del 28/11/2025

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Garlasco, poco fa la notizia bomba su Sempio: cosa succedeProsegue l’inchiesta bis sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco.

“Avevano un relazione”. Garlasco, arriva la notizia shock: “Proprio loro”C’è un intreccio che torna a far discutere attorno al delitto di Garlasco e ai protagonisti delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi.

Argomenti più discussi: Delitto Garlasco, chi è Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi; Garlasco, Stasi ai pm: Chiara non mi parlò di avance Sempio. I video intimi? Non aveva sospetti sul fratello Marco; Andrea Sempio e le donne, l'amore ossessivo a 20 anni e quei messaggi sui forum: Il mio ostacolo principale? Il contatto fisico; Garlasco in Tv, Nuzzi: Stasi innocente? Non me la sento di dirlo. I messaggi di Sempio e il suo rapporto con le donne.

Teoria folle: Marco e Chiara non andavano molto d’accordo. Marco e Sempio avevano una relazione nascosta. Chiara lo scopre e minaccia di dirlo ai genitori (?) Marco scopre il video di Chiara e Alberto e insieme a Sempio decidono di ricattarla per farla star - x.com x.com