Avevano un relazione Garlasco arriva la notizia shock | Proprio loro

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia di una relazione tra due persone coinvolte nelle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Questa rivelazione riaccende l’attenzione sul caso e sugli sviluppi delle indagini, che continuano a essere al centro dell’attenzione pubblica. Le autorità non hanno ancora fornito dettagli ufficiali, ma la scoperta ha suscitato nuove discussioni tra gli addetti ai lavori.

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C’è un intreccio che torna a far discutere attorno al delitto di Garlasco e ai protagonisti delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. Una vicenda che collega figure rimaste per anni su fronti opposti della stessa storia giudiziaria: da una parte l’ex comandante dei carabinieri Francesco Marchetto, dall’altra la famiglia di Andrea Sempio, oggi nuovamente al centro dell’inchiesta riaperta dalla procura. Il nome di Marchetto è legato alle prime fasi investigative successive al delitto del 13 agosto 2007. Fu lui, infatti, a seguire gli accertamenti iniziali che portarono rapidamente l’attenzione degli investigatori verso Alberto Stasi, poi condannato in via definitiva per l’omicidio della fidanzata.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Avevano un relazione”. Garlasco, arriva la notizia shock: “Proprio loro” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Trump, la notizia shock: “È finito!”. Lo dicono proprio loroNegli Stati Uniti si registra una frattura nel blocco mediatico più vicino a Donald Trump. “Interrogati anche loro”. Garlasco, arriva la notizia dalla procura: chi sonoNuovo passaggio decisivo nel caso Garlasco, l’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella villetta di via Pascoli il 13 agosto 2007. Argomenti più discussi: Delitto Garlasco, chi è Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi; Caso Garlasco: cosa c'è davvero contro Andrea Sempio; Dossier Garlasco: le sentenze, i fatti, le ipotesi - Appunti; Andrea Sempio convocato dalla Procura di Pavia per il 6 maggio. Il pm: Ha ucciso Chiara Poggi da solo.