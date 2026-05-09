Due persone sono state arrestate a Silvi Marina nell’ambito di un’indagine sui furti di orologi Rolex commessi a Faenza. Le autorità hanno accertato che i sospetti si spostavano tra Emilia e Abruzzo, effettuando diversi colpi nel territorio. Le indagini hanno portato all’arresto della coppia, accusata di aver messo a segno vari furti di orologi di lusso, mentre si cercano ulteriori dettagli sulle modalità operative e sui responsabili coinvolti.

? Punti chiave Come hanno fatto a colpire due persone così fragili?. Chi sono i responsabili che si spostavano tra Emilia e Abruzzo?. Cosa è successo alla neonata al momento dell'arresto?. Perché i ladri hanno scelto proprio quelle vittime a Faenza?.? In Breve Furti avvenuti il 2 novembre contro un disabile e un novantenne a Faenza.. Sottratto un Rolex da 7 mila euro e un modello Datejust.. Ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Ravenna a febbraio.. Minore affidata alla madre secondo procedure per genitori detenuti a Silvi Marina.. I carabinieri di Silvi Marina hanno arrestato una coppia di cittadini stranieri in via Nazionale, ricercati per due furti avvenuti a Faenza lo scorso 2 novembre.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Furti di Rolex a Faenza: coppia arrestata a Silvi Marina

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