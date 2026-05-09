Anziani derubati gli erano stati sfilati due preziosi Rolex | arrestata coppia in trasferta a Silvi Marina

Due cittadini stranieri sono stati arrestati dai carabinieri di Silvi Marina, in provincia di Teramo, su ordine di custodia cautelare emesso a febbraio dal Tribunale di Ravenna. La coppia è accusata di aver sottratto due orologi di valore durante un episodio ai danni di anziani. Gli arresti sono avvenuti mentre i due si trovavano in trasferta nella località balneare.

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