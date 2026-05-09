Anziani derubati gli erano stati sfilati due preziosi Rolex | arrestata coppia in trasferta a Silvi Marina
Due cittadini stranieri sono stati arrestati dai carabinieri di Silvi Marina, in provincia di Teramo, su ordine di custodia cautelare emesso a febbraio dal Tribunale di Ravenna. La coppia è accusata di aver sottratto due orologi di valore durante un episodio ai danni di anziani. Gli arresti sono avvenuti mentre i due si trovavano in trasferta nella località balneare.
I carabinieri di Silvi Marina (Teramo) hanno arrestato una coppia di cittadini stranieri, colpiti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna a febbraio. Sono ritenuti presunti responsabili di due furti avvenuti in.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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