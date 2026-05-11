Avengers | Doomsday nuovi spoiler sul Multiverso e le realtà parallele del film

In una recente intervista, l’attore che interpreta il personaggio noto come La Cosa ha condiviso dettagli riguardanti il film Avengers: Doomsday. Sono stati rivelati nuovi spoiler sul Multiverso e sulle realtà parallele presenti nella pellicola. Queste anticipazioni forniscono indicazioni sui temi trattati e sui collegamenti tra le diverse dimensioni esplorate nel film. La conversazione si è concentrata su aspetti specifici della trama e sui personaggi coinvolti.

Nel corso di una recente intervista, Ebon Moss-Bachrach, interprete de La Cosa, ha parlato dello script del crossover e della confusione nel mettere insieme le diverse realtà parallele nella storia Quando sono iniziate le riprese di Avengers: Doomsday, si è parlato molto del fatto che non ci fosse ancora una sceneggiatura definitiva. Intervistato nel podcast Happy Sad Confused, la star de I Fantastici 4: Gli Inizi, Ebon Moss-Bachrach, ha riflettuto sulla sua esperienza sul set e ha confermato che la sceneggiatura che aveva letto non conteneva un finale. Tuttavia, l'attore sembrava indicare che ciò fosse dovuto più alla segretezza che al fatto che i fratelli Russo non avessero un piano chiaro su come sviluppare la storia.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Avengers: Doomsday (2026) Official Trailer | The Multiverse Collapses

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