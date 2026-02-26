Avengers | Doomsday – I dirigenti Disney rompono il silenzio dopo le prime proiezioni del film MCU

I dirigenti Disney hanno recentemente parlato delle prime visioni di Avengers: Doomsday, il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe previsto per dicembre. Il film rappresenta un momento importante per il franchise, che si appresta a chiudere una lunga saga. La discussione si concentra sulle aspettative e sui dettagli già noti, offrendo un primo sguardo su ciò che i fan potranno aspettarsi.

Tra il ritorno dei Fratelli Russo e il debutto del Dottor Destino, ecco perché il destino della Saga del Multiverso potrebbe dipendere da questo film. Il destino del Marvel Cinematic Universe sembra essere arrivato a un bivio cruciale. Con l’avvicinarsi della conclusione della “Saga del Multiverso”, tutti gli occhi sono puntati su Avengers: Doomsday, il kolossal previsto per dicembre che segnerà il debutto di Robert Downey Jr. nei panni del temibile Dottor Destino. Ma quali sono le reali aspettative dietro le quinte? Secondo le ultime indiscrezioni, i piani alti della Disney hanno già avuto un assaggio di ciò che ci aspetta. Un recente report di Variety ha svelato dettagli interessanti sullo stato di salute della Casa delle Idee. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

