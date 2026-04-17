Il boato della sala al CinemaCon di Las Vegas è stato percepito fino a New York. Durante l’attesissima presentazione di Disney, i fratelli Russo sono saliti sul palco per mostrare il nuovo trailer di Avengers: Doomsday, il capitolo che promette di ridefinire gli equilibri del Marvel Cinematic Universe. Sebbene il filmato sia stato proiettato in esclusiva per i presenti (e non sia ancora disponibile online), la descrizione di Deadline racconta di un evento di proporzioni epiche: l’arrivo di Robert Downey Jr. nei panni del Dottor Destino (Doctor Doom). Il trailer si apre con la voce solenne di Patrick Stewart, che torna come Professor Xavier: “Qualcosa sta arrivando, qualcosa che potremmo non essere in grado di fermare.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Avengers: Doomsday: il trailer del CinemaCon scatena il multiverso. Robert Downey Jr. sfida lo Steve Rogers di Chris Evans

Avengers: Doomsday - New Trailer Multiverse collapses | Chris Evans, Robert Downey Jr. | 2026

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