Avellino progetti e valori della mia città | riflessioni e proposte per il domani
Martedì 12 maggio alle 17:30 si svolgerà una tavola rotonda presso il Circolo della Stampa di Avellino, intitolata “Avellino, progetti e valori della mia città”. L’evento è promosso da Edizioni Sinestesie, dall’Associazione Carlo Gesualdo e dall’Associazione Democrazia Compiuta. La discussione coinvolgerà diversi relatori e si concentrerà su temi legati alle iniziative e ai principi fondamentali che caratterizzano la città.
Si terrà martedì 12 maggio, alle ore 17:30, presso il Circolo della Stampa di Avellino, la tavola rotonda dal titolo “Avellino, progetti e valori della mia città”, promossa da Edizioni Sinestesie, dall’Associazione Carlo Gesualdo e dall’Associazione Democrazia Compiuta.Il coordinamento e gli.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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