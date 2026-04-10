Il governo ha annunciato i nuovi incarichi ai vertici delle principali società partecipate statali. Tra queste, Leonardo ed Eni vedono cambiamenti nei ruoli di leadership, con alcune figure confermate e altre sostituite. Le decisioni riguardano anche Enel ed Enav, che avranno nuovi profili ai livelli più alti delle rispettive strutture. L’annuncio riguarda le scelte di gestione per le aziende controllate dallo Stato.

Il governo ha definito i nuovi assetti al vertice delle principali società partecipate dallo Stato, confermando figure chiave e introducendo nuovi profili nei ruoli decisionali di Leonardo, Eni, Enel ed Enav. Le decisioni toccano settori strategici che spaziano dalla difesa alla gestione energetica, fino alla sicurezza del traffico aereo, influenzando la governance di colossi industriali con rilevanza nazionale. Nuove rotte per la difesa e la gestione energetica. Nel settore della difesa, il comando di Leonardo vedrà l’ingresso di Mariani come amministratore delegato, figura che finora ha guidato le attività della società produttrice di missili Wbda in Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovi vertici nei colossi di Stato: cambiano Leonardo ed Eni

Nomine delle Partecipate di Stato, ecco i nuovi Cda di Enel, Enav, Eni e Leonardo. L’elencoRoma, 9 aprile 2026 – Il governo ha sciolto la riserva: Lorenzo Mariani, oggi ceo per l’Italia di Wbda, sarà il nuovo amministratore delegato di...

Nomine delle partecipate, i nuovi cda di Enel, Enav, Eni e Leonardo. L’elencoRoma, 9 aprile 2026 – Il governo ha sciolto la riserva depositando le liste per il rinnovo degli organi sociali di Enel, Enav, Eni e Leonardo.