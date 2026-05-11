Avellino nuovi vertici in Questura | Concas guida la Squadra Mobile
A Avellino sono stati annunciati i nuovi vertici della Questura, con il commissario Concas che assume il comando della Squadra Mobile. Si conosce anche l'esperto dei Falchi che guiderà questa sezione. Inoltre, è stato nominato un nuovo funzionario incaricato di gestire le questioni relative all’immigrazione. Questi cambiamenti riguardano diverse aree operative della questura e sono stati comunicati ufficialmente nelle ultime settimane.
? Domande chiave Chi è l'esperto dei Falchi che guiderà la Squadra Mobile?. Come cambierà la gestione dell'immigrazione con il nuovo funzionario Ruocco?. Dove andranno a lavorare i vice questori che lasciano Avellino?. Perché la promozione di Ingenito garantisce continuità alle indagini irpine?.? In Breve Aniello Ingenito passa alla Divisione Anticrimine, Davide Ruocco assume l'Ufficio Immigrazione.. Alessandro Salzano si trasferisce ad Asti, Michele Lauritano si sposta alla Questura di Napoli.. Antonio Concas proviene dal Commissariato di Pompei e ha diretto i Falchi a Napoli.. Il Questore Pasquale Picone ha accolto i nuovi funzionari in data 11 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu
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