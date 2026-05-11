Avellino nuovi vertici in Questura | Concas guida la Squadra Mobile

A Avellino sono stati annunciati i nuovi vertici della Questura, con il commissario Concas che assume il comando della Squadra Mobile. Si conosce anche l'esperto dei Falchi che guiderà questa sezione. Inoltre, è stato nominato un nuovo funzionario incaricato di gestire le questioni relative all’immigrazione. Questi cambiamenti riguardano diverse aree operative della questura e sono stati comunicati ufficialmente nelle ultime settimane.

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