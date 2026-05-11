Avellino non può più stare ferma | Confindustria sprona gli aspiranti sindaci

Durante l’assemblea che lo ha eletto presidente, un rappresentante di Confindustria ha affermato che la città di Avellino non può più rimanere inattiva. La dichiarazione è stata fatta nel corso di un intervento pubblico, in cui si è parlato delle sfide e delle opportunità per il territorio. La discussione si è concentrata sulla necessità di agire e di trovare soluzioni concrete per lo sviluppo locale.

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