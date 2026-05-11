Avellino non può più stare ferma | Confindustria sprona gli aspiranti sindaci
Durante l’assemblea che lo ha eletto presidente, un rappresentante di Confindustria ha affermato che la città di Avellino non può più rimanere inattiva. La dichiarazione è stata fatta nel corso di un intervento pubblico, in cui si è parlato delle sfide e delle opportunità per il territorio. La discussione si è concentrata sulla necessità di agire e di trovare soluzioni concrete per lo sviluppo locale.
Tempo di lettura: 4 minuti Lo aveva d etto nel corso dell’Assemblea che lo ha eletto Presidente di Confindustria Avellino ed Angelo Petitto lo ha ribadito davanti ai tre candidati sindaco: “ Aperti al confronto ma con progetti fattivi e che permettano al capoluogo di riprendersi il suo ruolo di guida dell’Irpinia in termini di investimenti e crescita”. Il numero uno degli industriali irpini ha accolto Gianluca Festa, Laura Nargi e Nello Pizza in un lungo ( e privato) confronto sul futuro della città. “Ritenevo opportuno – ha spiegato il Presidente Petitt o- convocare i tre candidati sindaco perché, secondo me, la città capoluogo è rimasta ferma negli ultimi anni.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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