Anche gli aspiranti sindaci presenti per la deposizione delle liste Dino Alonge | Spero nel fair play dei candidati

Ad Agrigento si svolgono in queste ore le operazioni di presentazione delle liste dei candidati alle elezioni comunali. Tra gli aspiranti sindaci presenti per la deposizione delle proprie candidature, si trova anche Dino Alonge, sostenuto da una coalizione di partiti di centrodestra. Alonge ha espresso l’auspicio che si svolga tutto nel rispetto delle regole e con un atteggiamento di correttezza tra i candidati.

Sono ore frenetiche ad Agrigento per la presentazione delle liste dei candidati: in mattinata anche Dino Alonge, candidato sindaco sostenuto dalla coalizione formata da Popolari e autonomisti-Grande Sicilia, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Udc e Forza Azzurri, è arrivato a Palazzo dei Giganti.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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