Avellino i lavoratori ACS presidiano la Prefettura | Aspettiamo una decisione prima della scadenza

I lavoratori dell'ACS, l'Azienda dei Servizi del Comune di Avellino, si trovano davanti alla Prefettura. Sono in attesa di una decisione che possa chiarire il loro futuro prima della scadenza prevista. La presenza dei lavoratori si protrae da diverse ore, senza ulteriori sviluppi ufficiali al momento. La loro presidio si svolge in un momento di attesa e incertezza.

AVELLINO – I lavoratori dell'ACS, l'Azienda dei Servizi del Comune di Avellino, sono davanti alla Prefettura. Chiedono di parlare con il Prefetto Rossana Riflesso.Da ottobre la società è in liquidazione, per decisione dell'amministrazione commissariale. Il 30 giugno scade il contratto di servizio.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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