Manuale del condominio come sopravvivere senza liti e notti in bianco

Il manuale del condominio offre consigli pratici per affrontare i problemi più comuni che si verificano nelle case condivise. Tra questi, ci sono i rumori provenienti dai cortili, le prove musicali, le ripetute registrazioni di cani e i litigi tra vicini. Questi sono alcuni dei fastidi quotidiani che spesso portano a tensioni tra condomini e che il testo intende affrontare con suggerimenti utili.

Firenze, 27 aprile 2026 – Il rumore di bambini che giocano nel cortile, le prove con gli strumenti musicali, la musica ad alto volume, l’abbaiare ripetuto dei cani o le liti ad alta voce. Nel condominio, musiche e rumori si mescolano e spesso, in qualche modo, si equivalgono: perché quello che può essere piacevole per qualcuno rischia di diventare motivo di grande fastidio per gli altri. Cosa fare dunque per non dare noia agli altri e per evitare liti e diatribe? Ne abbiamo parlato con l’avvocato Luca Santarelli, esperto in tematiche condominiali. Urla, schiamazzi dei bambini, musica: come regolarsi in condominio? «Un anziano frate francescano mio amico, padre Ugolino Vagnuzzi, diceva sempre che la voce dei bambini è la voce degli angeli.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Manuale del condominio, come sopravvivere senza liti e notti in bianco From the Bronx to Barcelona: Why I Left the NYC Meat Grinder for Spain Notizie correlate Leggi anche: I residenti: "Notti in bianco per colpa dei locali". Partono i controlli mirati Magnesio e Melatonina: il kit di pronto soccorso per le notti in biancoCare amiche, quante di noi hanno passato almeno una notte a fissare il soffitto, contando pecore che sembrano non finire mai o ripassando mentalmente... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ducati, 100 anni di Eccellenza. Arriva il Manuale del Made in Italy; AI, Dati Biometrici e identificazione degli ospiti nella Hospitality - EC News - Area legale; Il GDPR blocca la telecamera privata che controlla le parti comuni senza una ragione concreta e proporzionata; Torna Paperonly, il weekend dedicato al fascino della carta in Piazza del Comune. Manuale del condominio, come sopravvivere senza liti e notti in biancoIn quelli con più di dieci nuclei familiari il regolamento fa da guida. Bisogna stare attenti agli orari per rispettare le ore di riposo dei più anziani ... lanazione.it Alla scoperta del nuovo Manuale dei Mostri di Dungeons & DragonsDopo aver pubblicato le nuove versioni del Manuale del Giocatore e della Guida del Dungeon Master, Wizards of the Coast si prepara a terminare la trilogia dei volumi alla base di Dungeons & Dragons ... it.ign.com Che ne pensate del manuale Facile per vincere il concorso facile no - facebook.com facebook Aprile 2025: l'arbitro Marco Guida, campano, sezione di Torre Annunziata, annuncia di aver chiesto, insieme al collega Fabio Maresca, l'esenzione dal dirigere le partite del #Napoli. Motivazione: "Quando ho commesso degli errori non era così sicuro passegg x.com