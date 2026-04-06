Izzo chiede scusa all’Avellino ma si infiamma la polemica social con i tifosi del Palermo

Dopo la partita tra Palermo e Avellino, giocata allo stadio Renzo Barbera, il difensore dell'Avellino ha pubblicamente chiesto scusa ai tifosi della squadra avversaria. Tuttavia, la sua dichiarazione ha scatenato una discussione accesa sui social media, coinvolgendo i supporter del Palermo. La vicenda ha attirato l'attenzione dei media, che hanno seguito gli sviluppi sia sul campo sia online.

Il difensore espulso al Barbera si scusa con i biancoverdi, poi una lite su Instagram con i supporter rosanero alimenta il caso nel web Il difensore dell'Avellino, Armando Izzo, è stato protagonista di una doppia vicenda — sportiva e mediatica — dopo la partita Palermo-Avellino disputata allo stadio Renzo Barbera.Espulso nel corso del match, ha prima chiesto scusa pubblicamente ai tifosi biancoverdi, per poi finire al centro di un acceso botta e risposta su Instagram con alcuni supporter rosanero. L'espulsione e le scuseIl rosso rimediato da Izzo durante la sfida ha pesato sull'andamento della gara, lasciando l'Avellino in inferiorità numerica in un momento delicato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Izzo si scusa dopo l'espulsione contro il Palermo: "Mi assumo la responsabilità della sconfitta"Il difensore chiede perdono ai compagni per averli lasciati in dieci, ma guarda avanti: "Prepariamoci per vincere sabato" Armando Izzo rompe il... ‘Volevo sapere cosa si prova a uccidere’: il padre di Atif chiede scusa, ma è polemica per le frasi choc a scuolaIl delitto all’istituto Einaudi-Chiodo e le parole che oggi pesano come un presagio “Mi piacerebbe vedere che emozione si prova a uccidere una...