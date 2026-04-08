Avellino-Catanzaro e Mantova-Avellino | scattano limitazioni per i tifosi

In vista della partita tra Avellino e Catanzaro al Partenio-Lombardi, le autorità hanno deciso di adottare restrizioni per i tifosi giallorossi, a seguito degli eventi accaduti in precedenza a Cesena. Le limitazioni riguardano entrambe le trasferte di Mantova e Catanzaro, e sono state introdotte per garantire la sicurezza durante l'incontro. Nessuna altra informazione sugli specifici provvedimenti è stata comunicata.

Tempo di lettura: < 1 minuto Clima di massima attenzione in vista di Avellino – Catanzaro, in programma al Partenio-Lombardi, con le autorità che hanno disposto nuove restrizioni per la tifoseria giallorossa dopo i fatti di Cesena. La misura più rilevante riguarda il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Catanzaro. I tifosi provenienti dalle altre province calabresi potranno invece acquistare esclusivamente per il settore ospiti, mentre per quelli residenti fuori regione non sono previste limitazioni nella scelta del settore. A causa dell’indisponibilità della Curva Nord, il settore destinato ai sostenitori del Catanzaro sarà quello dei distinti, con una capienza ridotta a circa 500 posti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avellino-Catanzaro e Mantova-Avellino: scattano limitazioni per i tifosi Avellino, equilibrio fragile: Catanzaro snodo decisivoTempo di lettura: 3 minutiL’Avellino resta in equilibrio tra pericolo e ambizione a cinque giornate dal termine della stagione. Leggi anche: Avellino-Catanzaro, prevendita biglietti: le info Temi più discussi: Avellino - Catanzaro in Diretta Streaming | DAZN IT; Volata promozione, strappo di Venezia e Frosinone; Catanzaro - Monza in Diretta Streaming | DAZN IT; Mantova - Virtus Entella in Diretta Streaming | DAZN IT. Catanzaro Calcio: tre squalificati per la gara di sabato con l’AvellinoCome previsto il giudice sportivo ferma Gabriele Alesi (espulso per fallo grave), Tommaso Cassandro e Filippo Pittarello ... catanzaroinforma.it Avellino-Catanzaro, tutte le info sui bigliettiL’U.S. Avellino 1912 comunica che partirà domani mattina, mercoledì 8 aprile 2026, alle ore 10:00 la prevendita in vista del match tra Avellino e Catanzaro che verrà disputato sabato 11 aprile alle ... orticalab.it 500 i posti disponibili per i tifosi del Catanzaro nella trasferta di Avellino. La sfida è in programma sabato 11 aprile alle ore 17:15 allo Stadio "Partenio-Lombardi". - facebook.com facebook