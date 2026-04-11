Avellino-Catanzaro Iemmello | Il pareggio al 94' è un vantaggio per l' Avellino e uno svantaggio per noi

Durante la partita tra Avellino e Catanzaro, il giocatore del Catanzaro ha segnato il gol dell'1-0 al minuto 60. Nel recupero, al 94', un colpo di testa di Iannarilli ha pareggiato la partita, impedendo al Catanzaro di ottenere la vittoria. Il giocatore del Catanzaro ha commentato che il pareggio rappresenta un vantaggio per l'Avellino e uno svantaggio per la sua squadra.

Pietro Iemmello esce dal Partenio-Lombardi con l'amaro in bocca. Il bomber del Catanzaro, autore del gol dell'1-0 al 60', vede sfumare il successo all'ultimo secondo grazie al clamoroso colpo di testa di Iannarilli al 90'+4'. Un gol che lo ha fatto sorridere suo malgrado."Mi ha fatto sorridere.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Catanzaro ad Avellino: Iemmello torna per sbloccare la sfida chiaveIl Catanzaro si prepara a una trasferta cruciale nel cuore della Campania, dove oggi alle 17:15 i giallorossi affronteranno l’Avellino nello stadio... Catanzaro, follia al 94?: rigore e tre rossi regalano il pareggioIl Catanzaro ha pareggiato 1-1 contro il Monza nello scontro disputato lunedì 6 aprile al Ceravolo, cedendo un punto agli ospiti proprio al 94esimo...