Avellino Bilotti | Parità di genere obiettivo concreto non una promessa
Oggi ad Avellino si è svolto il terzo incontro del ciclo promosso dal Movimento 5 Stelle dedicato al tema Donne e fragilità. La senatrice del Movimento 5 Stelle ha affermato che la parità di genere rappresenta un obiettivo concreto, non soltanto una promessa. L’evento ha visto la partecipazione di diversi cittadini e attivisti interessati alle questioni legate alle pari opportunità.
Avellino, la senatrice del Movimento Cinque Stelle Anna Bilotti ha concluso oggi il terzo appuntamento del ciclo di incontri promosso dal M5S sul tema Donne e fragilità.Componente delle Commissioni parlamentari Giustizia, Antimafia e Femminicidi e Violenza di genere, Bilotti ha posto al centro.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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