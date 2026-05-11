Avellino Bilotti | Parità di genere obiettivo concreto non una promessa

Oggi ad Avellino si è svolto il terzo incontro del ciclo promosso dal Movimento 5 Stelle dedicato al tema Donne e fragilità. La senatrice del Movimento 5 Stelle ha affermato che la parità di genere rappresenta un obiettivo concreto, non soltanto una promessa. L’evento ha visto la partecipazione di diversi cittadini e attivisti interessati alle questioni legate alle pari opportunità.

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