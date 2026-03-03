Parità di genere Legacoop | La certificazione un obiettivo per 7 cooperative su 10

Secondo un’indagine condotta dal centro studi cooperativi di Legacoop Romagna, sette cooperative su dieci stanno considerando di ottenere la certificazione di genere. Il rapporto, coordinato da Simona Benedetti, si basa sui dati delle imprese associate e analizza l’attenzione verso temi di parità di genere, inclusione e diversità nel settore cooperativo. La ricerca evidenzia come molte cooperative siano impegnate in percorsi di valutazione e miglioramento in queste aree.

Il dato emerge dall'indagine svolta sulle associate a Legacoop Romagna e sarà al cuore di un convegno sul tema in calendario per giovedì 5 marzo “La ricerca riguarda un universo che coinvolge 352 cooperative nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e occupa più di 28 mila lavoratori con oltre 320 mila soci - spiega Legacoop Romagna -. Di queste il 55% della forza lavoro è composta da donne, con punte del 62% nella distribuzione e del 71% nelle cooperative sociali, ma ai vertici delle cooperative – nei consigli di amministrazione e tra i presidenti – siedono ancora in grande maggioranza uomini. Il settore in cui la componente femminile è più rappresentata ai vertici è proprio quello delle cooperative sociali, dove circa quattro presidenti su dieci sono donne e le consigliere di amministrazione sono il 52%”. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

