Terna ha presentato il piano strategico per il periodo 2024-2026, focalizzato sulla promozione della parità di genere. Il documento prevede azioni concrete per aumentare la presenza femminile in azienda e garantire pari opportunità, con un’attenzione particolare al merito. La società sottolinea il suo impegno nel rafforzare le politiche di inclusione e diversità all’interno delle proprie strutture.

Terna rinnova l’impegno per la crescita delle donne attraverso un piano strategico che copre il periodo 2024-2026, ponendo al centro il merito e le pari opportunità. La strategia si colloca nel quadro più ampio delle politiche di Diversity & Inclusion del Gruppo, mirando a creare un ambiente di lavoro inclusivo basato su selezione equa e formazione continua. In questa giornata internazionale dedicata ai diritti delle donne, l’azienda elettrica italiana conferma che il rispetto e la valorizzazione del talento femminile sono pilastri fondamentali della sua visione futura. Non si tratta solo di dichiarazioni di intenti, ma di azioni concrete inserite in un percorso strutturato che punta a trasformare la cultura aziendale verso una maggiore parità di genere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terna 2024-26: Piano concreto per la parità di genere

La lotta per raggiungere la parità di genere non finisce mai. Troppi ancora gli esempi del pericolo (fin troppo concreto) di tornare indietro nel tempoUn quiz televisivo, un uomo e una donna che si contendono una bella cifra, entrambi ingegneri.

Giornata della Donna, Despar Nord presenta un nuovo piano per la parità di genereLa catena di supermercati ha progettato un manuale di linguaggio inclusivo e un corso per prevenire violenze e mobbing.

Tutti gli aggiornamenti su Terna 2024 26 Piano concreto per la....

Temi più discussi: Festa della Donna 2026, i numeri di Terna: 36% di donne assunte e nuovi progetti di welfare; Comunicazione Italiana; Terna, ceduta Terna Peru S.A.C. per $15 milioni a Engie; focus su strategia di valorizzazione degli asset in Sud America.

Terna, piano 2024-28: nei 5 anni investimenti salgono a 17,7 mld (+7%)Nei cinque anni di Piano gli investimenti di Terna salgono a complessivi 17,7 miliardi di euro (+7%, pari a 1,2 miliardi di euro in più nello stesso arco temporale). Lo rende noto il gruppo dopo che ... adnkronos.com

Terna, approvato il Piano Industriale 2024-2028: investimenti record da 17,7 miliardi di euroIl Consiglio di Amministrazione di Terna ha approvato l’aggiornamento del Piano Industriale 2024-2028, confermando un nuovo record di investimenti per un totale di 17,7 miliardi di euro nei cinque ... affaritaliani.it

Terna per la Giornata internazionale dei diritti delle donne x.com

Studio Teha-Terna sul ruolo dell’infrastruttura di trasmissione: l’espansione di eolico e fotovoltaico, con nuovi investimenti, rafforza l’indipendenza energetica e riduce i costi. - facebook.com facebook