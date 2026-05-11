Avellino alla prova del voto | tra promesse veti e disillusione

Tra tredici giorni si terranno le elezioni comunali ad Avellino, con tre candidati alla carica di sindaco: Nello Pizza, Gianluca Festa e Laura Nargi. La campagna elettorale sta entrando nel vivo, con incontri pubblici e dibattiti che coinvolgono i cittadini. In questi giorni si sono verificati alcuni veti e tensioni tra le diverse liste, mentre la popolazione manifesta un certo disincanto verso i comizi e le promesse fatte dai candidati.

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