Avellino alla prova del voto | tra promesse veti e disillusione

Da avellinotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra tredici giorni si terranno le elezioni comunali ad Avellino, con tre candidati alla carica di sindaco: Nello Pizza, Gianluca Festa e Laura Nargi. La campagna elettorale sta entrando nel vivo, con incontri pubblici e dibattiti che coinvolgono i cittadini. In questi giorni si sono verificati alcuni veti e tensioni tra le diverse liste, mentre la popolazione manifesta un certo disincanto verso i comizi e le promesse fatte dai candidati.

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Tredici giorni al voto. Avellino ha tre candidati sindaco — Nello Pizza, Gianluca Festa e Laura Nargi — e una campagna elettorale che adesso corre. Venerdì 22 maggio Roberto Fico scende in città per chiudere la corsa del campo largo dietro Pizza. Nel frattempo i due ex sindaci hanno già messo i.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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