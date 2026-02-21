Congresso fermo e faide interne | il Pd di Avellino si prepara alle elezioni tra veti accuse e paralisi

Il congresso del Pd di Avellino resta bloccato, creando tensioni tra i membri del partito. La causa principale è la mancanza di accordi interni, che ha portato a scontri e veti tra le varie fazioni. La paralisi si riflette anche sulla preparazione delle liste in vista delle prossime elezioni comunali, previste tra poco più di un mese. La situazione impedisce di definire una strategia chiara e unitaria. La campagna elettorale sembra ancora lontana dall’inizio.

A due mesi dalle amministrative e a poco più di un mese dalla scadenza per le liste, il Pd di Avellino è ancora qui, intrappolato in un congresso che non arriva mai. L'ennesimo incontro, giovedì a Salerno, tra i leader locali e il segretario regionale Piero De Luca, è stato un fallimento totale. Nulla di nuovo. Il partito, bloccato nel suo eterno gioco di rimpalli, non è riuscito nemmeno a decidere chi deve stare in cima alla lista. Solo pochi giorni fa sembrava fatta: l'ex sindaco di Sperone, Marco Santo Alaia, sarebbe stato il candidato a consenso unanime, dopo che Pellegrino Palmieri aveva ritirato la sua corsa per la segreteria provinciale.

