Avellino al voto Confindustria convoca i candidati sindaco | confronto a porte chiuse sulla città che non cresce

A pochi giorni dal voto, i rappresentanti di Confindustria hanno convocato i candidati sindaco di Avellino per un incontro riservato nella loro sede. Tra i temi discussi ci sono stati i problemi di mobilità, con particolare attenzione alla mancanza di risorse per le infrastrutture, e le criticità delle strade. Alla riunione hanno partecipato i principali contendenti alla carica di primo cittadino, senza pubblicità o media.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui