Avellino al voto Confindustria convoca i candidati sindaco | confronto a porte chiuse sulla città che non cresce
A pochi giorni dal voto, i rappresentanti di Confindustria hanno convocato i candidati sindaco di Avellino per un incontro riservato nella loro sede. Tra i temi discussi ci sono stati i problemi di mobilità, con particolare attenzione alla mancanza di risorse per le infrastrutture, e le criticità delle strade. Alla riunione hanno partecipato i principali contendenti alla carica di primo cittadino, senza pubblicità o media.
Petitto ha riunito Festa, Nargi e Pizza nella sede di Confindustria: alta velocità, strade rotte e soldi che mancano. I candidati hanno parlato. Ma solo fino all'ingresso.Petitto non gira intorno alle parole. «La città capoluogo è rimasta ferma negli ultimi anni», dice. Punto. Da lì, la necessità.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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