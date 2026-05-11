Autostrada A1 | tratto Firenze sud-Incisa Reggello chiuso di notte Il calendario completo

Nelle prossime settimane, il tratto dell’autostrada A1 tra Firenze sud e Incisa Reggello sarà chiuso durante le ore notturne. La chiusura riguarda specifici periodi stabiliti nel calendario completo comunicato dalle autorità competenti. Per chi percorre questa tratta, sono stati indicati percorsi alternativi da utilizzare durante le fasce di chiusura. Le chiusure notturne sono previste in determinati giorni, come indicato nel calendario ufficiale.

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ROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze sud e Incisa, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: -dalle 22:00 di giovedì 14 alle 6:00 di venerdì 15 maggio 2026, sarà chiuso il tratto Firenze sud-Incisa Reggello verso Roma, per consentire attività relative all’ampliamento del tratto. L’area di servizio “Chianti ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00. -dalle 22:00 di venerdì 15 alle 6:00 di sabato 16 maggio, sarà chiuso il tratto compreso Incisa Reggello-Firenze sud, verso Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: tratto Firenze sud-Incisa Reggello chiuso di notte. Il calendario completo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Autostrada A1: tratto Incisa Reggello-Firenze sud chiuso stanotteDi conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Chianti est”, situata nel suddetto tratto. Autostrada A1: tratto Firenze sud-Incisa Reggello chiuso due notti-dalle 22:00 di venerdì 10 alle 6:00 di sabato 11 aprile 2026, sarà chiuso il tratto Firenze sud-Incisa Reggello verso Roma. Argomenti più discussi: Incidente A1 oggi: 6 km di coda tra Firenze sud e Incisa; Autostrada, serie di lavori e chiusure nel fiorentino; Autostrada, incidente in direzione sud, sul San Donato. Fino a 7 chilometri di coda; Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale. Autostrade testa divieto di sorpasso Tir in tratto toscano A1A partire dal 3 novembre 2025 lungo il tratto di autostrada A1 tra i caselli di Incisa-Reggello (Firenze) e Chiusi (Siena), in entrambe le direzioni di marcia, verrà istituito il divieto di sorpasso ... ansa.it