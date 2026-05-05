Casa Sollievo Parolin ascolta i sindacati ma prende tempo | sul futuro dei lavoratori nessuna risposta

Oggi a San Giovanni Rotondo si è svolto un incontro tra i rappresentanti dei sindacati e il cardinale Parolin in occasione del 70esimo anniversario di una struttura sanitaria. I sindacati hanno dedicato due ore a esporre le richieste riguardanti i diritti dei lavoratori, le preoccupazioni sul settore e i punti principali di una vertenza, consegnando un documento al cardinale. Parolin ha ascoltato senza fornire risposte immediate sul futuro dei lavoratori.

Due ore per rivendicare i diritti dei lavoratori, esprimere le preoccupazioni per le sorti del comparto e spiegare i punti della vertenza contenuti nel documento consegnato nelle mani del cardinal Pietro Parolin, quest'oggi a San Giovanni Rotondo in occasione del 70esimo anniversario della.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate In migliaia in corteo per il futuro di Casa Sollievo: le speranze dei lavoratori tutte nelle mani di ParolinDopo due giornate di sciopero della fame, proclamato lo scorso 2 maggio, ha preso il via oggi, 4 maggio, il grande corteo a San Giovanni Rotondo,... Vertenza Casa Sollievo: "no" dei sindacati al 7 maggio, "incontro va anticipato prima dell'arrivo di Parolin"L'apertura al confronto della Direzione Risorse Umane dell'Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, che ha convocato i sindacati per il prossimo 7... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: San Giovanni Rotondo. Il card. Parolin celebra i 70 anni di Casa sollievo della sofferenza; San Giovanni Rotondo in piazza per Casa Sollievo: migliaia in corteo aspettando il Cardinale Parolin.; Casa Sollievo della Sofferenza sindacati | dopo lo sciopero della fame oggi il corteo Domani l’incontro con Parolin Il segretario di Stato vaticano presiederà le celebrazioni per il settantesimo anniversario; Casa Sollievo è di tutti non si tocca | il 4 maggio scende in Piazza la dignità del lavoro e della cura. Il futuro di Casa Sollievo della Sofferenza secondo Parolin: La crisi si supera remando tutti nella stessa direzioneIl Segretario di Stato Vaticano ha sottolineato l’importanza di custodire l’identità originaria della struttura, nata dal carisma di Padre Pio, ma anche la necessità di affrontare con realismo le sfid ... foggiatoday.it Casa Sollievo celebra i suoi 70 anni, Parolin: Papa Leone ha a cuore la situazione dell’ospedaleLe parole del cardinale e Segretario di Stato della Santa Sede, durante le celebrazioni del 70° anniversario della fondazione dell'ospedale voluto da San Pio ... foggiatoday.it Ilsipontino Net. . Sollievo compie 70 anni: tra la gloria di San Pio e le sfide del futuro Casa Sollievo della Sofferenza ha celebrato oggi il suo 70° anniversario, un traguardo storico per la “creatura” di San Pio, segnato però da un forte appello alla responsabilità - facebook.com facebook «Dall’esperienza del dolore è scaturito un grande amore» Il cardinale Pietro Parolin ha presieduto a San Giovanni Rotondo le celebrazioni per i 70 anni di Casa Sollievo della Sofferenza di Davide Dionisi @davidedionisi_ osservatoreromano.va/it/news/2026- x.com