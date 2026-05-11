All’Autodromo si è svolta la festa Lamborghini Arena, che ha attirato circa 7.000 persone. Durante l’evento sono state esposte circa 450 vetture, con visitatori provenienti da diverse parti del mondo, inclusa l’Australia. L’organizzazione ha dichiarato di essere soddisfatta del numero di partecipanti e del successo della manifestazione. L’evento ha visto un afflusso di pubblico molto variegato, con visitatori provenienti da vari continenti.

Settemila partecipanti, 450 vetture riunite all’Autodromo e visitatori arrivati da ogni parte del mondo, perfino dall’Australia. Sono i numeri della seconda edizione di Lamborghini Arena, andata in scena nel fine settimana in Autodromo e dedicata ai 63 anni della Casa di Sant’Agata Bolognese. Due giornate che hanno trasformato il circuito in una grande vetrina internazionale del marchio del Toro, tra supercar, spettacolo, tecnologia e storia. L’evento ha confermato la crescita di una manifestazione nata per riunire in un unico luogo tutto l’universo Automobili Lamborghini: clienti, collezionisti, fan e partner. Un appuntamento che punta non soltanto a esporre le vetture del marchio, ma anche a raccontarne identità, innovazione e cultura industriale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Autodromo, in 7mila alla festa Lamborghini Arena. “Orgogliosi del risultato”

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Lamborghini Arena Imola 2026 | Inside the Ultimate Arena Village Experience

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