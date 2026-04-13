Il ladro senza scrupoli che rubava sulle auto nel parcheggio dell' ospedale

Un uomo è stato sorpreso mentre tentava di forzare un veicolo nel parcheggio di un ospedale a Manerbio. Dopo aver rotto un finestrino, ha cercato di asportare oggetti dall’interno dell’auto. La scena è stata notata da alcuni presenti, che hanno allertato le forze dell’ordine. Gli agenti sono intervenuti sul posto e hanno avviato le indagini per identificare e fermare il responsabile.

È stato notato mentre armeggiava vicino a un’auto in sosta, poi il colpo: un finestrino mandato in frantumi nel parcheggio dell’ospedale di Manerbio, nel tentativo di rubare ciò che si trovava all’interno. Ma il piano è durato pochissimo.Protagonista un uomo di 41 anni, di origine marocchina e.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Chi è il ladro senza scrupoli che derubava i pazienti ricoverati in PoliambulanzaLe sue vittime preferite, purtroppo, erano i pazienti in degenza tra i vari reparti: ma non disdegnava nemmeno medici, infermieri e operatori. Fiamme nel parcheggio dell'ospedale: distrutta un’auto a ScorranoL’intervento di una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce ha evitato che il rogo si propagasse agli altri veicoli in sosta...