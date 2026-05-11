Auto usate in Toscana | quasi 94.600 veicoli venduti nel 2025 presentavano almeno un rischio

Nel 2025 in Toscana sono state vendute circa 94.600 auto usate che presentavano almeno un rischio. Questo dato deriva da un'analisi delle pratiche di acquisto e delle condizioni dei veicoli, evidenziando come molte auto usate possano nascondere problemi o difetti non evidenti al primo sguardo. La questione riguarda sia la sicurezza dei veicoli sia l’affidabilità delle transazioni tra venditori e acquirenti.

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Arezzo, 11 maggio 2026 – Acquistare un’auto usata senza conoscerne la storia può costare molto più del previsto: l ’80% degli utenti italian i che ha ricevuto un report CARFAX con la storia e le segnalazioni dei danni ha dichiarato di non essere a conoscenza di quei danni prima di aver effettuato il controllo targa. Lo rivela una ricerca condotta da CARFAX, azienda leader internazionale nelle informazioni sulla storia dei veicoli, su un campione di clienti italiani che avevano effettuato un controllo targa sulla piattaforma e ricevuto un report che segnala incidenti o danni. Un dato che assume una dimensione ancora più concreta declinato sulla Toscana.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Auto usate in Toscana: quasi 94.600 veicoli venduti nel 2025 presentavano almeno un rischio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Auto usate a rischio, quasi l’8% dei veicoli ha danni strutturali graviSecondo l’ultimo studio condotto da carVertical, società leader nell’analisi dei dati automobilistici, il mercato dell’usato nel Bel Paese presenta... Auto usate, l'allarme: oltre 10mila veicoli venduti in un anno con difetti o danni nascostiAcquistare un’auto usata senza conoscerne la storia può costare molto più del previsto: l’80% degli utenti italiani che ha ricevuto un report Carfax... Argomenti più discussi: Porsche, i Centri di Firenze, Arezzo e Pescara passano a Eurocar; Metano auto 2026: prezzi regione per regione; Ad aprile il mercato dell’auto in Italia +11,58% su base annua; Chi è esente dal bollo auto?. Test INVALSI, a scuola il livello è più basso del pre-Covid. I dati per regioni in materie digitali e quelli per provicinia degli studenti che raggiungono risultati adeguati rispetto al Pre-Covid reddit #stefanodemartino, - Results on X | Live Posts & Updates x.com