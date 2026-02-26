Secondo un recente studio, quasi l’8% delle auto usate analizzate presenta danni strutturali seri. La ricerca si è concentrata su veicoli di seconda mano, evidenziando come molti di essi possano nascondere problemi che compromettono la sicurezza. Questi dati invitano a una maggiore attenzione prima di acquistare un’auto usata, per evitare brutte sorprese in futuro.

Secondo l’ultimo studio condotto da carVertical, società leader nell’analisi dei dati automobilistici, il mercato dell’ usato nel Bel Paese presenta zone d’ombra allarmanti: il 7,8% dei veicoli danneggiati che circolano sulle nostre strade ha subito in passato sinistri gravi, con danni pari o superiori al 50% del loro valore di mercato. Il problema non è solo l’entità del danno, ma la gestione successiva al sinistro. Se per la maggior parte dei veicoli (77,2%) si parla di piccoli interventi estetici, per quel quasi 8% di casi critici la riparazione risulta spesso economicamente svantaggiosa. È qui che si innesca un meccanismo pericoloso: venditori poco scrupolosi acquistano “relitti”, effettuano riparazioni low cost con ricambi di bassa qualità e rimettono il mezzo sul mercato, omettendo informazioni vitali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Auto usate a rischio, quasi l’8% dei veicoli ha danni strutturali gravi

Leggi anche: L’Ai che rileva i danni alle auto per ispezionare i veicoli usati

Auto usate, nel 2025 quasi 20mila i passaggi di proprietà ad Arezzo. Crescita sopra la media regionaleSecondo l’Osservatorio AutoScout24, nell'Aretino si registra un +3% (secondo miglior dato in Toscana) per un totale di 19.

Temi più discussi: Auto usate, due italiani su tre temono il bidone quando acquistano; Usato, 8% delle auto con danni gravi e rischi per la sicurezza; Chilometraggi truccati, le auto più a rischio nell’usato; Auto incidentata: consigli e rischi da evitare nella compravendita.

Le auto usate sono una miniera d’oro (di minerali critici) per l’Unione europeaI veicoli sono ricchi di metalli come rame, platino e acciaio, essenziali in una lunga lista di settori critici ... energiaoltre.it

Contachilometri manomessi e importazioni senza dati condivisi: quali modelli sono più esposti e come difendersi nel mercato delle auto usateContachilometri manomessi e importazioni senza dati condivisi: quali modelli sono più esposti e come difendersi nel mercato delle auto usate ... auto.it

Alberto Naska. . Conoscevate questa storiaUsate CarVertical per la vostra prossima auto usata! Codice sconto “NASKA20” link in bio Contenuto sponsorizzato da CarVertical! - facebook.com facebook

L’audio tra arbitro e sala Var in occasione del gol del #Parma è un concentrato di confusione ed errori di comunicazione. Un sistema che si auto protegge o che è avariato non l’avrebbe reso pubblico. Invece lo abbiamo sentito tutti, il che demolisce qualsiasi t x.com