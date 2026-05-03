Auto usate l' allarme | oltre 10mila veicoli venduti in un anno con difetti o danni nascosti

Un nuovo rapporto rivela che oltre 10.000 veicoli usati sono stati venduti in un anno con difetti o danni nascosti. La maggior parte degli acquirenti italiani, circa l’80%, ha dichiarato di non sapere nulla di eventuali problemi prima di ricevere un report con la storia del veicolo, incluso eventuali danni segnalati. La situazione mette in evidenza le criticità legate all'acquisto di auto usate senza un controllo approfondito.

Acquistare un’auto usata senza conoscerne la storia può costare molto più del previsto: l’80% degli utenti italiani che ha ricevuto un report Carfax con la storia e le segnalazioni dei danni ha dichiarato di non essere a conoscenza di quei danni prima di aver effettuato il controllo targa. Lo.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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