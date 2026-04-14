Santa Maria del Taro auto precipita in una scarpata La conducente rimane incastrata | grave in ospedale

Nella tarda mattinata di martedì 14 aprile, un'auto è finita fuori strada e si è schiantata in una scarpata all'ingresso di Santa Maria del Taro. La donna alla guida è rimasta incastrata tra le lamiere e è stata soccorsa dai vigili del fuoco, che l'hanno estratta dall'abitacolo. Trasportata d'urgenza in ospedale, si trova in condizioni considerate gravi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i paramedici del 118.

Nella tarda mattinata di martedì 14 aprile si è verificato un grave incidente stradale all'ingresso di Santa Maria del Taro. Per cause in corso di accertamento un'auto è precipitata all'interno di una scarpata. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 -.🔗 Leggi su Parmatoday.it Camion precipita in una scarpata a Catanzaro, morto il conducenteTragico incidente nella giornata di oggi, mercoledì 25 febbraio, in via Barlaam da Seminara, il tratto urbano della SS19 delle Calabrie a Catanzaro. Camion precipita in una scarpata per centinaia di metri, muore il conducente: l’incidente a CatanzaroTragico incidente a Catanzaro, dove un camion è precipitato in una scarpata per alcune centinaia di metri.