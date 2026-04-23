Perde il controllo e finisce fuori strada con l'auto che si incendia | 28enne e figlio di 2 anni riescono a salvarsi

Nel pomeriggio del 22 aprile, a Medole in provincia di Mantova, un'auto condotta da una giovane donna ha perso improvvisamente il controllo, finendo fuori strada e andando a fuoco. La 28enne e il suo bambino di due anni sono riusciti a uscire dall'abitacolo in tempo, evitando conseguenze più gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per gestire la situazione e accertare le cause dell'incidente.

Una 28enne ha perso il controllo dell'auto ed è finita fuori strada a Medole (Mantova) nel pomeriggio del 22 aprile. La giovane donna è riuscita a portare in salvo il figlio di 2 anni e mezzo che era con lei prima che la vettura prendesse fuoco.🔗 Leggi su Fanpage.it

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