Gli agenti della polizia di stato hanno sequestrato un Suv di alta gamma che risultava contraffatto, e hanno restituito l’automobile al proprietario. Nei giorni scorsi, gli agenti della polizia stradale di Orvieto hanno notato il veicolo mentre percorreva l’autostrada del Sole a velocità sostenuta. La vettura è risultata essere una replica non autentica di un modello extralusso.

Gli agenti della polizia di stato hanno sequestrato un potente Suv poiché risultava contraffatto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti nei giorni scorsi i poliziotti della stradale di Orvieto hanno notato la vettura che sfrecciava ad alta velocità lungo l’autostrada del Sole. Inseguito e raggiunto il veicolo veniva fermato in prossimità del casello di Orvieto. Pertanto gli uomini della stradale hanno controllato l’auto e la donna al volante. Durante gli approfondimenti del veicolo gli agenti hanno riscontrato delle anomalie che li ha indotti ad approfondire maggiormente gli accertamenti, in particolare sul telaio e su altri elementi identificativi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Auto ‘extralusso’ rubata e contraffatta: la polizia la sequestra e restituisce al proprietario

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