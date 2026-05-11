Auto rubata e ritrovata in strada

Una vettura Alfa Romeo Giulietta è stata recuperata dagli agenti della polizia municipale in via Firenze, nel Rione Sant'Andrea dei Lagni a Santa Maria Capua Vetere. La macchina, che era stata rubata, è stata rinvenuta parcheggiata lungo la strada. La polizia ha effettuato i controlli e ha restituito il veicolo al proprietario. Non sono stati segnalati danni o incidenti collegati al ritrovamento.

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