Auto rubata e ritrovata in strada

Da casertanews.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vettura Alfa Romeo Giulietta è stata recuperata dagli agenti della polizia municipale in via Firenze, nel Rione Sant'Andrea dei Lagni a Santa Maria Capua Vetere. La macchina, che era stata rubata, è stata rinvenuta parcheggiata lungo la strada. La polizia ha effettuato i controlli e ha restituito il veicolo al proprietario. Non sono stati segnalati danni o incidenti collegati al ritrovamento.

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Una Alfa Rome Giulietta è stata ritrovata in strada in via Firenze nel Rione Sant'Andrea dei Lagni a Santa Maria Capua Vetere dagli agenti della polizia municipale.Gli agenti stavano effettuando un servizio di controllo del territorio quando hanno individuato la vettura fiammante in sosta ma con.🔗 Leggi su Casertanews.it

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