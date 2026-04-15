Fuori strada con auto rubata a Uta | morto il 22enne Michele Murgia ferito l'amico Ipotesi fuga terzo passeggero
Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio in provincia di Cagliari, quando un’auto rubata è uscita di strada a Uta. A bordo c’erano tre giovani, tra cui un 22enne che ha perso la vita sul colpo. Un altro ragazzo, di 23 anni, è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni, ma non si trova in pericolo di vita. Sul luogo sono al lavoro le forze dell’ordine per accertare le dinamiche e verificare l’ipotesi di fuga di un terzo passeggero.
Sono finiti fuori strada con un'automobile rubata a Quartu Sant'Elena nel pomeriggio: Michele Murgia, 22 anni, è morto sul colpo, mentre il conducente 23enne è ricoverato in ospedale in gravi condizioni, anche se non è in pericolo di vita. Si indaga sull'ipotesi di un terzo passeggero fuggito dopo il fatto.🔗 Leggi su Fanpage.it
Auto rubata si schianta nella notte a Uta: morto Michele Murgia, ferito un 23enne. Il giallo del terzo uomoLo schianto nella notte: l’auto fuori controllo e l’impatto devastante Un impatto violentissimo, pochi minuti e una tragedia che si consuma nella...
Misilmeri, scontro tra scooter elettrico e auto: morto il 18enne Amedeo D’Amico, ferito l’amico 14enneL’incidente strale tra scooter elettrico e auto lungo via Nazionale tra Misilmeri e la frazione di Portella di Mare.