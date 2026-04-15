Fuori strada con auto rubata a Uta | morto il 22enne Michele Murgia ferito l'amico Ipotesi fuga terzo passeggero

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio in provincia di Cagliari, quando un’auto rubata è uscita di strada a Uta. A bordo c’erano tre giovani, tra cui un 22enne che ha perso la vita sul colpo. Un altro ragazzo, di 23 anni, è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni, ma non si trova in pericolo di vita. Sul luogo sono al lavoro le forze dell’ordine per accertare le dinamiche e verificare l’ipotesi di fuga di un terzo passeggero.