Auto con a bordo due coppie sbanda e si schianta in mezzo a un campo

Domenica pomeriggio, intorno alle 15.30, un'auto a noleggio ha perso il controllo sulla strada Sp18 nelle colline moreniche del Basso Garda, nei pressi di Monzambano. A bordo c’erano due coppie, e l’auto elettrica ha sbandato, finendo in un campo. La vettura ha subito un impatto violento, mentre i testimoni hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per le verifiche del caso.

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Una gita domenicale finita nel peggiore dei modi. Erano circa le 15.30 del 10 maggio, quando una Byd Atto 2 a noleggio (un'auto elettrica) ha sbandato sulla Sp18 delle colline moreniche del Basso Garda, nei pressi di Monzambano in direzione di Castellaro Lagusello: la corsa della macchina – ormai.🔗 Leggi su Bresciatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Milano, in moto contro un taxi: morti due ragazzi di 20 e 23 anni. «Erano passati con il rosso» Notizie correlate Sbanda con l’auto, il mezzo si schianta e prende fuoco. Morto il conducente tra le lamiereArezzo, 16 marzo 2026 – Tragedia ad Arezzo, dove un uomo di 71 anni ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale avvenuto questa mattina,... Leggi anche: Auto sbanda e si schianta contro due vetture parcheggiate: un ferito Argomenti più discussi: Auto fuori strada con a bordo il sindaco e un'assessora di Ferrara, lei era positiva all'alcoltest; Alba di paura a Sassari: auto con 5 ragazzi a bordo si schianta contro un autobus, diversi i feriti; Inseguimento da film sul Raccordo: a bordo dell'auto rubata provoca incidente, poi scappa a piedi; Incidente a Forlì, schianto con l'auto in via dell'Appennino: morte le studentesse Caterina Romualdi e Sirin Jaziri, grave la sorella ventenne di una delle vittime. Il biposto, con a bordo marito e moglie, ha perso potenza ed è caduto a Cecina sulla vecchia Aurelia colpendo un’auto di passaggio ? shorturl.at/s7NrZ - x.com x.com