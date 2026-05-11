Auto con a bordo due coppie sbanda e si schianta in mezzo a un campo
Domenica pomeriggio, intorno alle 15.30, un'auto a noleggio ha perso il controllo sulla strada Sp18 nelle colline moreniche del Basso Garda, nei pressi di Monzambano. A bordo c’erano due coppie, e l’auto elettrica ha sbandato, finendo in un campo. La vettura ha subito un impatto violento, mentre i testimoni hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per le verifiche del caso.
Una gita domenicale finita nel peggiore dei modi. Erano circa le 15.30 del 10 maggio, quando una Byd Atto 2 a noleggio (un'auto elettrica) ha sbandato sulla Sp18 delle colline moreniche del Basso Garda, nei pressi di Monzambano in direzione di Castellaro Lagusello: la corsa della macchina – ormai.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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