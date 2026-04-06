Auto sbanda e si schianta contro due vetture parcheggiate | un ferito

Nel pomeriggio di oggi, lungo viale Roma a Forlimpopoli, si è verificato un incidente coinvolgendo un'auto che ha perso controllo e si è schiantata contro due vetture parcheggiate. Nell’impatto, una persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. Sono state coinvolte complessivamente tre auto.

Tre auto incidentate e una persona ferita. Nel pomeriggio di oggi si è verificato un incidente in viale Roma a Forlimpopoli. Qui, stando alle prime informazioni, un'auto avrebbe sbandato finendo per impattare contro due auto parcheggiate. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, con una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì che ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti. Nell'incidente si registra una persona ferita lieve, che è stata assistita dai sanitari del 118. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di rito e la gestione della viabilità nel tratto interessato. ForlìToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Milano, Porsche si schianta contro le auto parcheggiate: tre ventenni feritiL'incidente nelle prime ore del mattino di domenica 29 marzo all'altezza di viale di Porta Vercellina, vicino al carcere di San Vittore.

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