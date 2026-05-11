Un autista, costretto a usare le stampelle dopo anni di straordinari, ha ottenuto una condanna per le aziende coinvolte. Il Tribunale ha riconosciuto il nesso tra il lavoro svolto e la malattia che lo ha colpito, accogliendo così la richiesta di risarcimento. La vicenda riguarda le condizioni di lavoro che hanno portato alle conseguenze sulla salute dell’autista, portando a una decisione giudiziaria in suo favore.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Immagine di repertorio. Riconosciuto il legame tra lavoro e malattia. Una lunga carriera trascorsa al volante degli autobus del trasporto pubblico di Padova ha avuto conseguenze devastanti sulla salute di un ex autista, oggi costretto a muoversi con le stampelle a causa di una grave patologia al rachide cervicale. Il Tribunale del Lavoro ha stabilito che esiste un nesso diretto tra l’attività lavorativa svolta per anni e il peggioramento delle condizioni fisiche dell’uomo, accogliendo il ricorso presentato dall’ex dipendente. Condannate Aps e Busitalia. Il giudice ha riconosciuto la responsabilità delle società APS Holding e Busitalia, disponendo il pagamento di un risarcimento per danno biologico differenziale, che si aggiunge a quanto già erogato dall’Inail.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Autista costretto alle stampelle dopo anni di straordinari: il Tribunale condanna le aziende

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