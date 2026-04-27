Sciopero in Ausl per l' intera giornata del 1° maggio

L’Azienda Usl di Piacenza ha comunicato che il 1° maggio si terrà uno sciopero che coinvolgerà tutto il personale per l’intera giornata. La decisione riguarda l’intero turno e interesserà i servizi sanitari e amministrativi dell’ente. Nessun servizio sarà garantito durante questa giornata di protesta. La partecipazione allo sciopero è stata decisa dai lavoratori senza accordi preventivi con l’azienda.

L’Azienda Usl di Piacenza informa che è stato proclamato uno sciopero per l’intera giornata del 1° maggio. Nella giornata di sciopero verranno assicurati i servizi minimi essenziali nel rispetto della normativa vigente. L'Azienda si scusa per eventuali disagi.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Ausl, sciopero per l'intera giornata di lunedì 9 marzoL’Azienda Usl di Piacenza informa che è stato proclamato uno sciopero per l’intera giornata del 9 marzo 2026. Leggi anche: Sciopero dei treni, in arrivo un'intera giornata di stop: gli orari e le fasce garantite Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Comunicazione e stampa | Sciopero del primo maggio: garantiti i servizi sanitari urgenti; Sciopero del primo maggio, Ausl Reggio: Garantite tutte le prestazioni d’urgenza; Ausl area comparto e dirigenza: sciopero generale nazionale di tutto il personale per l'intera giornata del 1 maggio; Sciopero 1 maggio. AOU-Ausl Ferrara: possibili disservizi, ma garantiti servizi minimi essenziali. Ausl Reggio Emilia: sciopero del 1° maggio, prestazioni garantiteIn occasione dello sciopero generale nazionale del personale di tutti i settori pubblici e privati, proclamato dall’Associazione Sindacale USI-CIT per ... redacon.it L’Ausl Reggio Emilia in merito allo sciopero generale nazionale di venerdì 1 maggio 2026È indetto per l’intera giornata di venerdì 1 maggio 2026 uno sciopero generale nazionale del personale di tutti i settori pubblici e privati proclamato dall’Associazione Sindacale USI-CIT. nextstopreggio.it I sindacati: “Da Atm toni autoritari, il 5 maggio uno sciopero nel segno dei diritti” Filt-Cgil, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Orsa contestano la nota dell'azienda trasporti di Messina. "Ancora tentazioni feudali"... - facebook.com facebook