Ausl sciopero per l' intera giornata di lunedì 9 marzo

L'Azienda Usl di Piacenza ha annunciato uno sciopero che coinvolgerà tutto il personale e si svolgerà durante l'intera giornata di lunedì 9 marzo 2026. La decisione riguarda tutti i dipendenti e interesserà le attività sanitarie della struttura. La protesta è stata comunicata ufficialmente e si svolgerà senza interruzioni parziali o spezzoni di giornata.

L'Azienda Usl di Piacenza informa che è stato proclamato uno sciopero per l'intera giornata del 9 marzo 2026. Nella giornata di sciopero verranno assicurati i servizi minimi essenziali nel rispetto della normativa vigente. L'Azienda si scusa per eventuali disagi.