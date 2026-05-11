Un ciclista venezuelano, che in passato consegnava cibo come rider, ha condiviso recentemente i momenti della sua carriera, passando dalle consegne per un servizio di consegna a domicilio al partecipare al Giro d’Italia con la squadra Movistar. In un'intervista ha commentato di aver raggiunto questa posizione con l’aiuto di Dio, evidenziando il percorso che lo ha portato a competere ad alti livelli nel ciclismo professionistico.

Nel Giro d’Italia, la storia non si scrive soltanto con i nomi dei vincitori o con le maglie che si tingono di rosa. A volte, prende il volto silenzioso e tenace di chi arriva da lontano, portandosi addosso chilometri di vita prima ancora che di strada. È il caso di Orluis Aular. Nato a Nirgua, in Venezuela, il 5 novembre 1996, Aular oggi corre tra i grandi del ciclismo mondiale con la maglia della Movistar. Ma la sua traiettoria non ha mai avuto la linearità di una volata lanciata su un viale perfetto. È stata piuttosto una salita lunga, irregolare, spesso solitaria. Il Giro d’Italia lo conosce già: lo ha assaggiato lo scorso anno....🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Aular, dalle pizze per Glovo al Giro con la Movistar: "Ora mi rendo conto di dove sono arrivato"

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