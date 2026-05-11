A New York ha aperto un nuovo store pop-up chiamato Audible Story House, dedicato a libri, riviste e giornali. Lo spazio offre una vasta selezione di contenuti stampati e digitali, con l’obiettivo di proporre un’esperienza di lettura diversa dal solito. La presenza di questo negozio temporaneo rappresenta un punto di riferimento per chi desidera esplorare nuovi modi di fruire i materiali cartacei e digitali.

Giornali, riviste, libri e molto altro ancora. Vi era un tempo in cui i nostri interessi era stampati su carta. È sufficiente gettare un occhio nei luoghi dapprima abitati, come le librerie o le edicole. Ancor più semplice osservare le nostre stesse abitudini per comprendere quanto quegli stessi interessi si stiano digitalizzando. Leggere su carta nei luoghi pubblici appare, ad oggi, come un’azione alternativa. Ne è la dimostrazione l’apertura di una libreria peculiare al cui interno non sono presenti copie cartacee. Stiamo parlando del lancio di Audible Story House a New York in cui, sugli scaffali, non vi è nulla di stampato. Audible Story House apre a New York, il merito è anche del BookTok.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Audible Story House, il nuovo store pop-up a New York che rivoluziona la lettura

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Ciao amici, ho due crediti Audible da utilizzare e sto cercando suggerimenti per libri di storia/politica. Non sono contrario alla narrativa se è un capolavoro che tutti adoreranno. Cerco suggerimenti unici che potrebbero non essere nel mainstream. Grazie! : r/da reddit